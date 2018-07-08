На встречу со сборной России пришло 24 тысячи болельщиков
Сборная России по футболу встретилась с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах после завершения выступления на чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.
Как заявили в медиа-службе фестиваля, на встречу с игроками пришло 24 тыс. человек.
Четвертьфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, которая прошла в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой «шашечных» — 3:2.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от выступления на чемпионате мира 2018 года.