Смолов объяснился за нереализованный пенальти
Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов прокомментировал нереализованный пенальти в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«К сожалению, это произошло со мной. Я не снимаю с себя ответственности за пенальти. В моей голове была картина, как это должно произойти», — сказал Смолов.
Также футболист поблагодарил россиян за поддержку и отметил, что счастлив быть частью сборной России на чемпионате мира.
«В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана после завершения карьеры, я благодарен, что эта ситуация произошла, она поможет стать сильнее. Самое большое спасибо всем ребятам, тренерскому штабу, я никогда не забуду, это было очень круто», — добавил он.
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Ранее крайний защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес попросил прощения у команды после нереализованного пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии.