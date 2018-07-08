Каспаров поздравил Хорватию с победой над Россией на ЧМ-2018
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поздравил Хорватию с победой над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, передает Sport24.
«Браво, сборная Хорватии! Я только лишь хочу, чтобы свободный мир показал такую же стойкость в борьбе с геополитическими достижениями Владимира Путина, какую показали хорваты на футбольном поле!», — написал Каспаров в своем твиттере.
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Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
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