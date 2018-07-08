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Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов завершил международную карьеру после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии, сообщает «РИА Новости».

«Это был мой последний матч за сборную», — сказал Самедов.

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Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее Черчесов заявил, что Владимир Путин поздравил команду с хорошей игрой на ЧМ-2018.