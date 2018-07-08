Министр спорта России похвалил сборную за проявленный характер на ЧМ-2018

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Министр спорта России Павел Колобков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией.

«Напряженный матч! И сборная России, и команда Хорватии бились отчаянно!» — заявил министр.

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По его словам, российская команда показала, что может быть вариативной.

«Мы были командой! Показали характер! Сборная раскрылась на этом чемпионате!» — отметил Колобков, выразив гордость за команду.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее Виталий Мутко поблагодарил сборную России за достойное выступление на ЧМ-2018.