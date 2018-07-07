В Москве открылась вторая фан-зона

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Вторая фан-зона была открыта в Москве у стадиона «Спартак» 7 июля, сообщает РИАМО.

Сегодня любители футбола смогут посмотреть матчи 1/4 финала чемпионата мира 2018 года Швеция — Англия и Россия — Хорватия.

Отмечается, что вторая фан-зона поможет разгрузить главную столичную площадку Фестиваля болельщиков — Воробьевы горы.

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7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.