Президент Хорватии назвала победителя матча национальной команды с Россией

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала о причинах того, что она смотрит футбольные матчи на обычных трибунах, а не в VIP-ложе.

«Мне нравится быть простой фанаткой, потому что, когда я болею, мне хочется вести себя немного не так, как это принято в VIP-ложе. Сегодня я смогу надеть футболку сборной Хорватии на матче с Россией. В последний раз мы с другом купили билеты и наслаждались каждой секундой матча», — цитирует Грабар-Китарович RT.

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Также глава государства поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России.

«Также мы смотрели в фан-зоне игру России с Испанией и праздновали победу хозяев турнира. Думаю, у России отличная команда, я желаю ей удачи. Но пускай победит сильнейший, и я думаю, что это будет Хорватия», — сказала Грабар-Китарович.

7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии прибыла в Сочи.