Самедов: настраиваемся на матч со сборной Хорватии самым серьезным образом

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Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о подготовке к матчу с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Слова футболиста передает газета «Известия».

«В нашей сетке хорваты — одни из фаворитов турнира. Это 100%.

Тренеры уже разобрали их игру. Мы знаем сильные стороны их футболистов, в том числе и лидеров. Главное — суметь воплотить это на поле. Мы и раньше были в курсе, что Хорватия — команда высокого уровня. Сейчас, когда посмотрели с тренерами видео и сделали разбор, еще раз в этом убедились. Поэтому настраиваемся самым серьезным образом», — сказал Самедов.

Ранее бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии.