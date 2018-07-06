Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон намерен посетить финал ЧМ-2018 по футболу

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Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал о желании посетить финал чемпионата мира — 2018 по футболу, если в нем примет участие сборная Англии. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Каждый, кто смотрит за матчами сборной своей страны, делает это с невероятной страстью.

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Это у тебя в крови, ты начинаешь сходить с ума. Финал чемпионата мира пройдет в следующее воскресенье, и я уже освободил для себя этот день, потому что хочу быть в России и поддерживать ребят», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Ранее защитник сборной Англии по футболу Кайл Уокер поделился фотографией из расположения национальной команды на чемпионате мира — 2018.