Сборная Бразилии поблагодарила Сочи за прием во время ЧМ-2018

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Сборная Бразилии выразила благодарность за прием городу Сочи, где национальная команда базировалась во время чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

«Спасибо, Сочи! Obrigado, Сочи! Сборная Бразилии говорит до свидания своему дому в России, теперь команда будет путешествовать из города в город, в зависимости от мест проведения матчей», — написано в сообщении, опубликованном на странице сборной в твиттере.

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Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года, где встретится с Бельгией. Матч между национальными командами пройдет 6 июля в Казани. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» видит сборные России и Бразилии в финале мирового первенства.