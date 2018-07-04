Чемпионат мира — 2018 улучшил репутацию России

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Бывший вице-президент лондонского «Арсенала» Дэвид Дин рассказал о роли чемпионата мира — 2018 в формировании репутации России на международной арене, передает «СЭ».

«ЧМ-2018 — феноменально успешная история. Она поместила Россию на карту мира на совершенно другом уровне, чем прежде. Действительно, были моменты, связанные с репутацией, которые усложняли для болельщиков решение сюда приехать. Но, оказавшись здесь, они видят, что Россия одновременно безопасна и прекрасна», — заявил Дин.

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Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее шведский посол оценил организацию ЧМ-2018.