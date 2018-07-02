Феллайни сделал счет равным в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия — Япония
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни сделал счет равным в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России Бельгия — Япония, сообщает «Советский спорт».
На 74-й минуте встречи Феллайни переиграл защитников сборной Японии в верховой борьбе и забил после навесной передачи крайнего полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Ян Вертонген отыграл один мяч в игре 1/8 финала ЧМ-2018 против Японии.