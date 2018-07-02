Бразилия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Сборная Бразилии обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 2:0, все мячи были забиты во втором тайме. На 51-й минуте встречи бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар отправил мяч в сетку ворот мексиканского голкипера Гильермо Очоа, а уже на 88-й минуте преимущество пентакампеонов удвоил Роберто Фирмино.
Таким образом, в матче 1/4 финала бразильцы сыграют с победителем пары Бельгия — Япония.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Фирмино практически вывел Бразилию в четвертьфинал ЧМ-2018.
Чемпионат мира — 2018. 1/8 финала
Бразилия — Мексика — 2:0
Голы: 1:0 — Неймар, 51; 2:0 — Фирмино, 88.