Сборная Хорватии прибыла в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018 против России
Сборная Хорватии прибыла в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу против России, сообщает ТАСС.
Игра состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в 21.00 по московскому времени.
1 июля сборная Хорватии сломила сопротивление национальной команды Дании в серии послематчевых пенальти.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Лука Модрич назвал сюрпризом выход сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018.