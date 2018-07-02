Сборная Хорватии прибыла в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018 против России

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Сборная Хорватии прибыла в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу против России, сообщает ТАСС.

Игра состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в 21.00 по московскому времени.

1 июля сборная Хорватии сломила сопротивление национальной команды Дании в серии послематчевых пенальти.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Лука Модрич назвал сюрпризом выход сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018.