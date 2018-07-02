Болельщики изобразили Акинфеева в образе святого

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Болельщики из Екатеринбурга вывесили фотографию голкипера сборной России Игоря Акинфеева в образе православного святого, сообщает региональный сайт «Екатеринбург Онлайн».

Отредактированную фотографию вратаря повесили на балконе в центре города во время празднований победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира.

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Лицо Акинфеева при помощи фотошопа было помещено на стилизованное изображение иконы.

Голкипер сборной был признан лучшим игроком в матче между Россией и Испанией.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Победителя выявила серия пенальти, в которой российские футболисты были сильнее (4:3). Акинфеев отразил два удара в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

Ранее сообщалось, что в Госдуме расстроились из-за отсутствия выходного после победы России.