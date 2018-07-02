Кокорин призвал дать игрокам сборной России звания национальных героев

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу сборной России над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, передает Sport24.

«Комментарий по успеху сборной? А чего тут комментировать?! Всем дать звания национальных героев! Спасибо пацанам!» — сказал Кокорин.

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«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.

Ранее экс-полузащитник российской команды Динияр Билялетдинов в интервью «Газете.Ru» назвал матч Россия — Испания скучным и недостаточно зрелищным.