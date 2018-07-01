Игрок сборной Испании считает несправедливым поражение от России
Полузащитник сборной Испании Коке Ресурексьон прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.
В матче 1/8 финала мундиаля сборная России в столичных «Лужниках» обыграла команду Испании. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были россияне.
«Мы приехали в Россию с большими надеждами и амбициями. Результат несправедливый, весь матч мы провели на чужой половине поля. О какой справедливости результата может идти речь, если ты большую часть времени проводишь на чужой половине поля и в итоге играешь против 11 человек в глухой обороне, когда сложно найти пространство», — сказал Коке.
Полузащитник извинился за нереализованный одиннадцатиметровый в серии пенальти.
«Да, больно на душе, где-то даже разрывает, но жизнь продолжается. Мы сделали все, что в наших силах, бились за свою страну. Да, я упустил свой шанс, моя вина, что не забил пенальти, но это футбол», — заключил он.
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