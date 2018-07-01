Сборная России вошла в историю ЧМ по количеству автоголов
Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич забил мяч в свои ворота в игре 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Испании, сообщает «Советский спорт».
На 11-й минуте встречи защитник Юрий Жирков сфолил вблизи штрафной на испанце Начо. С опасного штрафного Марко Асенсио вырезал идеальную и резкую подачу на дальнюю штангу, а в жесткой борьбе Сергея Игнашевиач и Серхио Рамоса мяч от ноги россиянина залетел прямо в угол ворот Игоря Акинфеева.
Этот автогол позволил побить рекорд 52-летней давности. Впервые с 1966 года одна команда дважды забила в свои ворота.
Также Игнашевич стал автором самого возрастного автогола в истории ЧМ. На день матча с «красной фурией» ему исполнилось 38 лет и 352 дня.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.