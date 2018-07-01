Сборная Испании открыла счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против России
Сборная Испании по футболу забила мяч в ворота команды России в поединке 1/8 финала чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
На 11-й минуте встречи защитник Юрий Жирков сфолил вблизи штрафной на испанце Начо. С опасного штрафного Марко Асенсио вырезал идеальную и резкую подачу на дальнюю штангу, а в жесткой борьбе Сергея Игнашевиач и Серхио Рамоса мяч от ноги россиянина залетел прямо в угол ворот Игоря Акинфеева.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.