СМИ: Сампаоли отправлен в отставку после вылета Аргентины с ЧМ-2018
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отправлен в отставку после вылета команды с чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
По информации 360 Sources, Ассоциация футбола Аргентины (АФА) сообщила специалисту о его отставке сразу после поражения от Франции в матче 1/8 финала мундиаля.
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Контракт Сампаоли был рассчитан на пять лет.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Франция обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.