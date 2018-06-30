СМИ: Сампаоли отправлен в отставку после вылета Аргентины с ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отправлен в отставку после вылета команды с чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

По информации 360 Sources, Ассоциация футбола Аргентины (АФА) сообщила специалисту о его отставке сразу после поражения от Франции в матче 1/8 финала мундиаля.

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Контракт Сампаоли был рассчитан на пять лет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Франция обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.