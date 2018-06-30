Испанец требует у ФИФА €15 млн за создание системы видеоповторов

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Испанец Франсиско Лопес требует у Международной федерации футбола (ФИФА) €15 млн за создание системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает Sport24.

«В 1999 году это было изобретением для футбола, но я ничего не хотел за свое открытие. Теперь я вижу, что ФИФА действует исключительно в личных интересах. Я рад, что смог предоставить такую технологию судьям, футбол теперь станет более справедлив», — сказал Лопес.

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Теперь он намерен подать в суд на организацию.

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