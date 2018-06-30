Зеппельт анонсировал новый фильм ARD о допинге в бразильском футболе
Немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал серию фильмов о допинге в бразильском футболе за день до матча команды в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«За день до матча Бразилия — Мексика выйдет новый эпизод серии ARD «Допинг. Совершенно секретно» под названием «12-й игрок Бразилии».
Широко распространенная культура мошенничества в стране с наибольшим количеством допинг-случаев в футболе в мире», — написал Зеппельт у себя в твиттере.
Встреча между сборными Бразилии и Мексики в 1/8 финала мирового первенства в России состоится 2 июля в 18:00.
«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.
Ранее сообщалось, что Зеппельт не приедет на чемпионат мира 2018 года по футболу по соображениям безопасности.