Зеппельт анонсировал новый фильм ARD о допинге в бразильском футболе

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал серию фильмов о допинге в бразильском футболе за день до матча команды в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«За день до матча Бразилия — Мексика выйдет новый эпизод серии ARD «Допинг. Совершенно секретно» под названием «12-й игрок Бразилии».

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Широко распространенная культура мошенничества в стране с наибольшим количеством допинг-случаев в футболе в мире», — написал Зеппельт у себя в твиттере.

Встреча между сборными Бразилии и Мексики в 1/8 финала мирового первенства в России состоится 2 июля в 18:00.

«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что Зеппельт не приедет на чемпионат мира 2018 года по футболу по соображениям безопасности.