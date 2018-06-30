Игрок сборной России включен в символическую команду группового этапа ЧМ-2018
Авторитетное британское издание WhoScored определило символическую сборную лучших игроков группового этапа чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
В список лучших игроков попал полузащитник сборной России Александр Головин. Футболист отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами в двух матчах группового этапа (против Саудовской Аравии и Египта). Его средняя оценка за матч — 8,3.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: вратарь — Чо Хён У (Южная Корея); защитники — Бранислав Иванович (Сербия), Йерри Мина (Колумбия), Хосе Хименес (Уругвай), Иван Стринич (Хорватия); полузащитники — Киран Триппьер (Англия), Александр Головин (Россия), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Неймар (Бразилия); нападающие — Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия).
Ранее британские СМИ назвали лучшего и худшего игроков сборной России.