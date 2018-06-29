Игрок сборной России Головин может продолжить карьеру в чемпионате Англии

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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, сообщает «Советский спорт».

По информации Goal, представители лондонского «Челси» встретились с агентом футболиста и согласовали условия личного контракта.

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Отмечается, что в услугах россиянина был заинтересован туринский «Ювентус», который был готов потратить на приобретение Головина €20 млн, а также предлагал бонусы за последующую перепродажу игрока. Однако футболист рассматривает вариант с переходом в чемпионат Италии как запасной.

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