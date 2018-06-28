Сборная Польши обыграла команду Японии и покинула ЧМ-2018

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Сборная Польши обыграла команду Японии со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Единственный гол в матче оформил защитник сборной Польши Ян Беднарек.

Таким образом, сборная Польши, имея в своем активе три очка, не смогла выйти в плей-офф мирового первенства. Сборная Японии со второго места в группе Н вышла в 1/8 финала мундиаля.

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Чемпионат мира — 2018. Группа H. 3-й тур

Япония — Польша — 0:1

Голы: 0:1 – Беднарек – 59

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что польские СМИ предлагают кандидатуру главного тренера сборной России Станислава Черчесова в качестве наставника команды Польши.