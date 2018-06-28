Болельщик из Испании попросил Путина принести на стадион барабан

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Болельщик сборной Испании по футболу Мануэль Касерес Артесеро обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принести на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 свой барабан. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Mundo Deportivo, болельщику несколько раз отказали пронести барабан на матчи из соображения безопасности. Артесеро, более известный как Маноло-барабанщик, написал Путину электронное письмо, а также попросил содействия у председателя испанского правительства Педро Санчеса и Королевской федерации футбола.

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Ранее сообщалось, что Путин посетил Парк футбола на Красной площади.