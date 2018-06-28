Путин посетил Парк футбола на Красной площади
Президент России Владимир Путин посетил Парк футбола, который расположен на Красной площади, сообщает ТАСС.
Глава государства осмотрел павильон, где находится кубок чемпионата мира 2018 года в России.
Вместе с Путиным парк посетили президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а также глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и помощник президента России Игорь Левитин.
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Также президент России встретится с игроками детского клуба «Тотем».
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