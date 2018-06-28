Игрок сборной Бельгии впечатлен организацией чемпионата мира — 2018

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Полузащитник сборной Бельгии по футболу Насер Шадли поделился впечатлениями от пребывания в России во время чемпионата мира — 2018. Его слова передает газета «Известия».

«Все отлично, не могу сказать ничего другого. Стадионы, тренировочные базы, аэропорты — все на высшем уровне. Нам очень нравится, как все организовано», — сказал футболист.

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Также бельгиец отметил, что национальной команде приятна поддержка королевской семьи.

«Это здорово, что королевская семья нас поддерживает. После игры они зашли в раздевалку и поздравили нас с выходом из группы и победой. Нам очень приятно их внимание», — заключил Шадли.

Подопечные Роберто Мартинеса сыграют с командой Англии в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм приехал в Калининград на матч ЧМ-2018 между Англией и Бельгией.