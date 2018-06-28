Немецкий политолог заявил о трауре в Германии после провала сборной на ЧМ-2018
Известный немецкий политолог Александр Рар поделился мыслями после вылета сборной Германии с чемпионата мира — 2018, передает НСН.
Действующие чемпионы мира потерпели поражение от команды Южной Кореи (0:2) в заключительном матче третьего тура мундиаля, лишившись шансов на выход в плей-офф турнира.
«В Германии футбол – это национальный спорт. Более важного спорта, который смотрят такое количество людей, миллионы людей, в Германии просто нет. Для Германии чемпионат мира по футболу важнее, чем Олимпийские игры. Там проиграть против Южной Кореи, против Мексики и еле-еле выиграть против Швеции и уже в первой групповой фазе вылететь из турнира – это неописуемая катастрофа! Германия в полном трауре!» — заявил Рар.
Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России считает закономерным поражение Германии от Южной Кореи.