Наставник сборной Коста-Рики желает России победы на чемпионате мира — 2018

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Главный тренер сборной Коста-Рики по футболу Оскар Рамирес пожелал удачи команде России в оставшихся матчах на чемпионате мира — 2018, передает «РИА Новости».

Костариканцы набрали одно очко в группе E и не смогли пробиться в 1/8 финала мундиаля.

«Одна из причин нашего невыхода в плей-офф — группа была сложной. Пятый раз наша сборная выступает на чемпионате мира, и эта группа — одна из сложнейших в истории. При этом у нас было немало возможностей, но это футбол. Не хотелось бы возвращаться домой, но ничего не поделать», — сказал специалист.

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Также наставник отметил замечательную атмосферу в России.

«Я бы очень хотел, чтобы России удалось стать чемпионом. Атмосфера здесь замечательная. Поздравляю Россию и российский народ, мы никогда этого не забудем. Все, что мы видели здесь, было чудесным», — заключил Рамирес.

Сборная России поборется за выход в четвертьфинал домашнего мирового первенства с командой Испании. Игра состоится 1 июля на столичном стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой и вышла в плей-офф ЧМ-2018.