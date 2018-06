Швейцария и Коста-Рика объявили стартовые составы на матч группового этапа ЧМ-2018

Сборные Швейцарии и Коста-Рики объявили стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Швейцария: Ян Зоммер, Штефан Лихтштайнер, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Гранит Джака, Шердан Шакири, Валон Бехрами, Блерим Джемаили, Брил Эмболо, Марио Гавранович.

Коста-Рика: Кейлор Навас, Кристиан Гамбоа, Брайан Овьедо, Кендаль Уостон, Джанкарло Гонсалес, Джонни Акоста, Сельсо Борхес, Давид Гусман, Брайан Руис, Хоэль Кэмпбелл, Даниэль Колиндрес.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018.

