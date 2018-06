Стали известны стартовые составы Сербии и Бразилии на ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Сербией и Бразилией, сообщает «Советский спорт».

Сербия: Владимир Стойкович, Антонио Рукавина, Александар Коларов, Никола Миленкович, Милош Велькович, Неманья Матич, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Филип Костич, Александр Митрович, Адем Ляич.

Бразилия: Алисон Бекер, Лемос Консерва Фагнер, Марсело, Тьяго Силва, Жоао Миранда, Каземиро, Паулиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018.

