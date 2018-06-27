Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Мексикой и Швецией
Стали известны стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между сборными Мексики и Швеции, сообщает «Советский спорт».
Мексика: Гильермо Очоа, Эдсон Альварес, Карлос Сальседо, Эктор Морено, Мигель Лаюн, Хесус Гальярдо, Андрес Гуардадо, Эктор Эррера, Хавьер Эрнандес, Карлос Вела, Ирвинг Лосано.
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Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Людвиг Аугустинсон, Виктор Линделеф, Андреас Гранквист, Себастьян Ларссон, Виктор Классон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Ола Тойвонен, Маркус Берг.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «картонный Хавьер» потерялся в Екатеринбурге.
TEAM NEWS // #MEXSWE #MEX #SWE pic.twitter.com/2orjGZE0ZH— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 27 июня 2018 г.