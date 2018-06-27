Месси осчастливил тренера сборной Аргентины объятием

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Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли поделился эмоциями после победы (2:1) над командой Нигерии в матче третьего тура чемпионата мира — 2018, передает «СЭ».

«Мы играли лучше, но после пенальти начали беспокоиться за исход. На нас давило то, что мы можем не пройти дальше. Но теперь мы счастливы. Футболисты играли сердцем, и мы победили. Игроки верили в нее. Они знали, что сами — блестящие игроки», — заявил тренер.

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Также специалист отметил, что капитан «альбиселесте» Лионель Месси поблагодарил его после игры.

«Когда Месси подошел ко мне и обнял, я был счастлив. Он знает, что я все время думаю об играх. У нас общая мечта», — заключил Сампаоли.

Сборная Аргентины благодаря этой победе завоевала путевку в плей-офф турнира. Перед игрой в СМИ появилась информация о том, что игроки отказались выполнять тренерские указания Сампаоли.

Ранее Сампаоли оценил игру Месси на ЧМ-2018.