Сборная Мексики прилетела в Екатеринбург на матч ЧМ-2018

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Сборная Мексики прилетела в Екатеринбург на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Швеции, сообщает ТАСС.

«Сборная Мексики уже находится в аэропорту Кольцово», — сказали в пресс-службе аэропорта.

Мексиканский болельщик попробовал спрогнозировать исход предстоящей встречи.

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«Я думаю, игра будет сложной, но нашей команде удастся победить с разницей в один гол. Мой любимый игрок в команде Мексики — это Ирвинг Лосано, он очень молод, играет в европейской лиге, а еще он забил гол в ворота сборной Германии», — сказал Диего Эрнандес, прилетевший в Россию из Мехико.

Ранее игроки сборной Мексики оценили поддержку россиян в матче против Южной Кореи.