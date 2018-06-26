Куарежма прокомментировал игру Уругвая на ЧМ-2018
Полузащитник турецкого «Бешикташа» и сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал игру Уругвая на чемпионате мира по футболу в России, передает ТАСС.
«Я думаю, что мы сыграли сегодня очень хорошо, мы добились цели. Нам надо восстановиться, поддерживать психологический настрой. Мы знаем, что в матче с уругвайцами будет непросто: это хорошая команда, хорошие игроки-индивидуалы, сейчас для нас главное — подготовиться к игре с ними», — заявил Куарежма.
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Португальцы не смогли обыграть Иран в матче заключительного тура группового этапа мундиаля и вышли из группы со второго места.
Ранее Куарежма был признан самым ценным игроком матча ЧМ-2018 против Ирана.