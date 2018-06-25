Канчельскис прокомментировал поражение сборной России от Уругвая на ЧМ-2018
Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал поражение сборной России от Уругвая в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, передает Sport24.
«Все стало на свои места, что вы хотели? Поражение всегда есть поражение. У нас же эйфория всегда, мы обыграли детский сад, потом обыграли среднюю команду Египта, а теперь думали, что нормальную команды обыграем да? Надо реально смотреть на вещи, надо смотреть на футбол с другой стороны», — заявил эксперт.
Также Канчельскис сказал, что не верит в успех национальной команды в 1/8 финала мундиаля.
«Что касается веры в успех в 1/8 финала, если нам там попадется Саудовская Аравия, тогда я буду верить», — добавил экс-футболист.
Ранее стал известен соперник России в матче плей-офф ЧМ-2018.