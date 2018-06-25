Шакири и Джака избежали дисквалификации за политические жесты в матче против Сербии

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Футболисты сборной Швейцарии Джердан Шакири и Гранит Джака избежали дисквалификации за политические жесты в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Сербии, сообщает Sport24.

Они были оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков каждый. Также капитан швейцарской сборной Штефан Лихштайнер был оштрафован на пять тысяч франков за неспортивное поведение.

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Джака и Шакири, имеющие косоварское происхождение, забили мячи швейцарской команды в том матче. Во время празднования они изобразили взмах крыльев орла — символа Албании.

Ранее Вячеслав Колосков призвал забыть провокацию Джаки и Шакири.