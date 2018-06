Объявлены стартовые составы Португалии и Ирана на ЧМ-2018

Объявлены стартовые составы Португалии и Ирана на матч заключительного тура чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Португалия: Руй Патрисиу, Седрик, Рафаэль Геррейро, Пепе, Жозе Фонте, Жоау Мариу, Адриен Силва, Вилльям Карвалью, Рикарду Куарежма, Андре Силва, Криштиану Роналду.

Реклама

Иран: Алиреза Беиранванд, Маджид Хоссеини, Мортеза Пуралиганджи, Рамин Резаян, Эхсан Хаджсафи, Вахид Амири, Саид Эззатоллахи, Омид Эбраими, Алиреза Джаханбакш, Мехди Тареми, Сердар Азмун.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее иранские фанаты не давали спать игрокам сборной Португалии.

#IRNPOR // The teams are in! pic.twitter.com/tmsdH1iunk