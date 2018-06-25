Черчесов: нам нужно сделать правильные выводы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/445/11814445/RIAN_5556941.HR-pic905-895x505-53590.jpg">

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что игрокам и тренерскому штабу нужно сделать правильные выводы после разгромного поражения от Уругвая в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, передает ТАСС.

«Психологически команда достаточно сильна, чтобы пережить это поражение. Нет, «пережить» — это неправильное слово. «Воспринять» — тоже. Перелопатить внутри и сделать определенные выводы», - сказал Черчесов.

Реклама

Россияне проиграли Уругваю со счетом 0:3 и вышли со второго места в плей-офф мундиаля.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Луис Суарес стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 между Россией и Уругваем.