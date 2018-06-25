Матч ЧМ-2018 между Россией и Уругваем посетило 41970 зрителей

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая посетило 41970 зрителей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Сообщается, что стадион в Самаре не полностью заполнен — виднеются пустые места.

Национальная команда России уступает Уругваю со счетом 0:2.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Михаил Боярский дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2018 между Россией и Уругваем.