Экс-форвард сборной России: я бы выделил всю команду на ЧМ-2018

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Экс-форвард сборной России Александр Кержаков считает, что подопечные Станислава Черчесова играют с хорошим настроем на чемпионате мира по футболу.

«Я бы выделил всю команду. Во-первых, ребята играют с полной самоотдачей, с хорошим, правильным настроем. Видно, что это настоящая хозяйка чемпионата мира. Ребята имеют большой международный опыт больших турниров. Сумели справиться с волнением, направили силы в правильное русло», — заявил Кержаков.

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Но все-таки эксперт выделил несколько футболистов в составе сборной России.

«Если пройтись по личностям, то понятно, что это Александр Головин, от которого многого ждали, и который пока оправдывает ожидания. Артем Дзюба, который закрепился, отвоевал место в основном составе у Федора Смолова. Денис Черышев, потому что забил уже три мяча. Также нельзя не отметить Сергея Игнашевича, который не только оправдывает ожидания, а является реальным лидером в обороне», — добавил экс-футболист.

Сборная России сыграет против Уругвая 25 июня в Самаре.

Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на матч ЧМ-2018 с Уругваем.