Путин не появится на матче российской сборной против Уругвая в Самаре

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Президент России Владимир Путин не сможет присутствовать на матче национальной сборной с командой Уругвая в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, к сожалению нет, график не позволяет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня в 17:00 по московскому времени в Самаре.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее выдра-оракул по кличке Гарри из сочинского зоопарка предсказала победу сборной Уругвая в матче с командой России на чемпионате мира — 2018.