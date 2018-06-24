Петер Шмейхель прокомментировал победу Англии над Панамой на ЧМ-2018

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Экс-голкипер английского «Манчестер Юнайтед» и чемпион Европы в составе сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал победу Англии над Панамой в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, передает RT.

«Фанаты Панамы были великолепны, когда радовались голу, оформленному при счете 6:0 в пользу Англии. Помните, что панамцы не пустили на чемпионат мира сборную США, которая ездила на первенства планеты много раз. Возможно, это не лучшая идея — пускать на турнир такие слабые команды. Но Панама рада, что забила, а Англия рада, что победила», — заявил Шмейхель.

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Во встрече заключительного тура группового этапа мундиаля англичане сыграют против Бельгии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Гарри Кейн стал лучшим игроком матча Англия — Панама на ЧМ-2018.