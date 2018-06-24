Иностранные фанаты поделились впечатлениями от «Алых парусов»

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Иностранные болельщики, которые находятся в Санкт-Петербурге в связи с проведением Чемпионата мира по футболу — 2018, рассказали о своих впечатлениях от состоявшегося в городе праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам зарубежных фанатов, мероприятие их удивило. Так, колумбиец Хулиан назвал праздник «прекрасным», а также признался, что никогда не видел ничего подобного.

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«У нас в Мексике все не так масштабно. А здесь очень много людей, красивое шоу. Все очень доброжелательные», — сказал мексиканец Карлос.

Он также пожелал выпускникам всего хорошего.

Ранее сообщалось, что министр просвещения России Ольга Васильева приняла участие в празднике выпускников «Алые паруса».