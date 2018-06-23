Футболисты сборной России прибыли в Самару на матч ЧМ-2018 с Уругваем

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Сборная России по футболу прилетела в Самару на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Уругвая. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоится 25 июня в 17:00 по московскому времени.

Обе команды имеют по шесть очков в своем активе. Сборная России занимает первое место в группе А, опережая уругвайскую команду по дополнительным показателям.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) заявил, что сборной России необходимо сохранить самоотдачу на чемпионате мира по футболу.