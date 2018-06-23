Футболисты сборной России прибыли в Самару на матч ЧМ-2018 с Уругваем
Сборная России по футболу прилетела в Самару на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Уругвая. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча состоится 25 июня в 17:00 по московскому времени.
Обе команды имеют по шесть очков в своем активе. Сборная России занимает первое место в группе А, опережая уругвайскую команду по дополнительным показателям.
Реклама
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) заявил, что сборной России необходимо сохранить самоотдачу на чемпионате мира по футболу.
23 июня 2018 г.