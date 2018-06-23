Мексиканские футболисты попросили фанатов не шуметь ночью на ЧМ-2018

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Мексиканские футболисты попросили фанатов не шуметь ночью во время чемпионата мира по футболу в России, передает Sport24.

«Мы очень рады поддержке, которую здесь получаем. Хочу поблагодарить всех вас, но мы хотим попросить дать нам отдохнуть. Завтра предстоит очень важная игра, и мы хотим доставить вам удовольствие. Поэтому мы очень просим вас не шуметь», — сказал капитан мексиканцев Рафаэль Маркес.

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Как сообщает ESPN, болельщики расположились перед отелем, где проживают футболисты, скандировали их имена и распевали песни.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее фанаты разных стран устроили флешмоб в Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018.