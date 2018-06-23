Власти Москвы рекомендуют не посещать фан-зону на Воробьевых горах

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Московские власти посоветовали любителям футбола воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни особо популярных матчей турнира, сообщает газета «Известия».

По словам руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, за время мундиаля в фан-зонах и на центральных улицах столицы «не было зафиксировано значительных происшествий».

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«Однако прошу обратить внимание, что в настоящее время площадка фан-зоны на Воробьевых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тыс. участников, испытывает значительную перегрузку», — добавил Черников.

Функционер отметил, что при посещении фан-зоны на Воробьевых горах необходимо учитывать ситуации риска для здоровья, если территория будет переполнена.