Салах стал почетным гражданином Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении нападающему сборной Египта Мохамеду Салаху звания почетного гражданина республики, сообщает ТАСС.
«На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммеду Салаху копию указа и нагрудный значок», — заявил Кадыров.
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Глава республики надеется, что в скором времени сборная Египта и грозненский «Ахмат» проведут товарищеский матч.
Ранее Салах опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в национальной команде возник конфликт.