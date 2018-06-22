Приехавшего на ЧМ-2018 американца забрали в психбольницу

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Американский болельщик, который приехал на чемпионат мира — 2018 по футболу в Санкт-Петербург, был госпитализирован в психиатрическую больницу, сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что 39-летний американец вел себя агрессивно и был принудительно отправлен в специализированное учреждение, где ему прописали успокоительное и постельный режим.

Ранее болельщики сборной Аргентины избили фаната команды Хорватии во время матча чемпионата мира 2018 года.