Приехавшего на ЧМ-2018 американца забрали в психбольницу
Американский болельщик, который приехал на чемпионат мира — 2018 по футболу в Санкт-Петербург, был госпитализирован в психиатрическую больницу, сообщает «Фонтанка.ру».
Отмечается, что 39-летний американец вел себя агрессивно и был принудительно отправлен в специализированное учреждение, где ему прописали успокоительное и постельный режим.
Ранее болельщики сборной Аргентины избили фаната команды Хорватии во время матча чемпионата мира 2018 года.